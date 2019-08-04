Эвра: не знаю, является ли Суарес расистом

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о стычке с экс-форвардом «Ливерпуля» Луисом Суаресом, который в настоящее время выступает за «Барселону».

Во время матча в 2011 году Суарес назвал Эвра «негром». Футбольная ассоциация Англии оштрафовала уругвайца на £ 40 тыс. (€ 43,7 тыс. по нынешнему курсу) и дисквалифицировала на восемь игр.

«Я получил много писем с угрозами. В течение нескольких месяцев под моим домом круглосуточно дежурили охранники в машине. Моей семье пришлось непросто, но я вырос на крутых улицах Лез-Юлиса, так что для меня это было в целом нормально. Но для других, возможно, это было безумием. Даже мой брат говорил: «Будь осторожен», когда мы ехали в машине.

Не знаю, расист ли Суарес. Не знаю его семью. Но расизм сильно распространился за многие годы, и в тот день Луис проявил расизм. На слушании дела я сказал, что не хочу, чтобы Суареса наказали, поскольку не знаю его достаточно близко, чтобы утверждать, что он расист. Но тогда он использовал расистское слово.

У меня нет ненависти к Луису. Никогда его не ненавидел. Тогда мне хотелось его ударить, однако я не могу кого-то ненавидеть. В моём сердце нет ненависти. Могу отреагировать, но ненависть — слишком сильное слово для меня. Когда попросили выбрать команду лучших игроков, я включил туда Суареса, потому что он на тот момент был лучшим нападающим.

Почему я не должен признавать его талант, даже если он нехороший человек? Даже не знаю, хороший ли он человек. У нас была одна стычка. В то время не поехал бы с ним в отпуск, но я не могу его ненавидеть», — приводит слова Эвра Daily Mail.