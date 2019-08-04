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Левандовски: «Баварии» нужно больше профессиональных игроков

Левандовски: «Баварии» нужно больше профессиональных игроков
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после поражения со счётом 0:2 в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» сказал, что мюнхенскому клубу необходимо приобрести больше хороших футболистов.

«Матч с «Боруссией» хорошо показал, что происходит, когда у нас есть определённое количество профессиональных игроков. Да, у молодых футболистов, которые были на скамейке запасных, есть потенциал, но иногда нужны те, кто может сразу помочь и дать команде импульс», — приводит слова Левандовского RTL.de.

«Бавария» — действующий чемпион Германии и победитель Кубка страны. В минувшем сезоне мюнхенская команда на два очка опередила «Боруссию» в борьбе за титул Бундеслиги, а в финале Кубка разгромила «РБ Лейпциг» — 3:0.

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