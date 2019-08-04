Симеоне: когда Гризманн пришёл поговорить, я сразу почувствовал, что он уйдёт

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».



«Гризманн был важным игроком для нас. Он продемонстрировал потрясающий прогресс и за пять лет попал в пятёрку лучших бомбардиров за всю историю „Атлетико“. Когда Антуан пришёл поговорить со мной, я сразу почувствовал, что он уйдёт в „Барселону“. Думаю, он искал наиболее подходящий момент для нового витка в карьере, чтобы продолжать развитие. Он молодой, талантливый. Гризманн — необыкновенный парень, которого я очень люблю. И лучший способ сохранить эту привязанность — уважение.



Понимаю, у других тоже есть стремления и амбиции. Если мы можем сосуществовать вместе — это здорово, а если нет, нужно сохранять уважение», — приводит слова Симеоне La Nacion.

СМИ: Суарес игнорировал Гризманна на первой совместной тренировке в «Барселоне»