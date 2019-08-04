Рибалта — о трансфере Малкома: Семак сказал: «Если можем, надо брать»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о дебюте в составе сине-бело-голубых нападающего Малкома. Бывший игрок каталонской «Барселоны» вышел на поле на 72-й минуте домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались «качели». Тем более он провёл всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успел показать свой уровень.
Конечно, речи о 100-процентной готовности пока не может быть. Но стадион и болельщики добавили ему эмоций.
Что сказал Семак, когда узнал о возможности приобрести Малкома? Он сказал: «Если мы можем, надо брать», — приводит слова Рибалты «Спорт день за днём».
- 4 августа 2019
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