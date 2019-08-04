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«Тамбов» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Тамбов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 16:30

«Тамбов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Арсенал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли ассистентов выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Иван Сиденков.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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