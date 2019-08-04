«Тамбов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 16:30
Сегодня, 4 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Арсенал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли ассистентов выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Иван Сиденков.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба
«Краснодар» едва не обыграл чемпиона благодаря курьёзному автоголу.
- 4 августа 2019
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:24
-
09:23
-
09:08
-
08:51
-
08:39
Партнерский контент