ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства
В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт. На 50-й минуте защитник Александр Сильянов увеличил преимущество московской команды в счёте.
ЦСКА набрал 8 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Рубин» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Локомотив», набравший 10 очков в 4 играх.
В другом матче тура «Сочи» встречался со сверстниками из «Уфы». Игра прошла на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Россия - Молодёжное первенство. 4-й тур
04 августа 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
0 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Востриков – 43, 0:2 – Сильянов – 50
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