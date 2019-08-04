ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства

В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт. На 50-й минуте защитник Александр Сильянов увеличил преимущество московской команды в счёте.



ЦСКА набрал 8 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Рубин» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Локомотив», набравший 10 очков в 4 играх.



В другом матче тура «Сочи» встречался со сверстниками из «Уфы». Игра прошла на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» и завершилась ничьей со счётом 0:0.