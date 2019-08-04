Шишкин: сидеть в «Краснодаре» смысла не было, веду переговоры с клубом из Европы

Полузащитник Роман Шишкин рассказал о причинах расторжения контракта с «Краснодаром».

«Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным. Так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне чётко дали понять, что получу не так много игровой практики, как хотелось бы. А мне хочется ещё играть, чувствую, что могу принести пользу другим клубам. Сидеть смысла не было, а год контракта ещё оставался, вот и разошлись по обоюдному согласию сторон. Никаких обид нет, наоборот, хотелось бы поблагодарить «Краснодар» за время, что там провёл. Несомненно, это ценный и важный опыт.



На данный момент я свободный агент, есть варианты с тремя клубами, в том числе одним из европейского чемпионата. Так что пока всё в процессе, веду переговоры. Но есть варианты и в РПЛ», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.