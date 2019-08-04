Неймар близок к переходу в «Барселону» на правах аренды

«Барселона» ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен» об аренде нападающего Неймара, сообщает Sport.es.



По информации источника, арендное соглашение будет заключено на один год с возможностью последующего выкупа Неймара летом 2020 года. Ожидается, что сделка будет официально заключена до конца следующей недели.



Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар хочет вернуться в «Барселону».



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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