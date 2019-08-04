«Интер» угрожает Икарди не выпускать его на поле в течение двух лет

Руководство «Интера» заняло жёсткую позицию в отношении нападающего Мауро Икарди. Миланский клуб больше не заинтересован в услугах 26-летнего аргентинца и хочет с ним расстаться, но игрок не спешит уходить в другую команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Представители «Интера» сказали Икарди, что готовы не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года, если он не согласится на трансфер.

Ранее Мауро отклонил предложения «Ромы» и «Наполи», поскольку хочет продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

В «Интере» рассчитывают, что смогут договориться с «Ювентусом» об обмене Икарди на форварда Пауло Дибалу до закрытия летнего трансферного окна. При этом на Дибалу также претендует «Манчестер Юнайтед» и готов отдать за него нападающего Ромелу Лукаку.