«Ливерпуль» — «МС»: онлайн-трансляция Суперкубка Англии начнётся в 17:00

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, в сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок страны. Таким образом, соперником «горожан» в матче за Супекубок Англии стала команда, занявшая 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Также «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



«Манчестер Сити» является пятикратным обладателем Суперкубка Англии. На счету «Ливерпуля» 15 аналогичных трофеев.