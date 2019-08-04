«Ливерпуль» — «МС»: онлайн-трансляция Суперкубка Англии начнётся в 17:00
Сегодня, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок страны. Таким образом, соперником «горожан» в матче за Супекубок Англии стала команда, занявшая 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Также «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Манчестер Сити» является пятикратным обладателем Суперкубка Англии. На счету «Ливерпуля» 15 аналогичных трофеев.
- 4 августа 2019
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