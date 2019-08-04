Кин перешёл из «Ювентуса» в «Эвертон»

«Эвертон» на официальном сайте объявил о приобретении нападающего Мойзе Кина у туринского «Ювентуса». 19-летний итальянец подписал с «ирисками» пятилетний контракт.
«Ювентус» сообщил, что выручил с продажи Кина € 27,5 млн. Действующие чемпионы итальянской Серии А могут получить дополнительно € 2,5 млн в качестве бонусов. По информации СМИ, зарплата форварда в клубе из Ливерпуля составит € 3 млн за сезон, предполагается также выплата бонусов.
Видео доступно на странице «Эвертона» в «Твиттере».
Медиа сообщают, что в соглашении между клубами не предусмотрена опция обратного выкупа, но у «Ювентуса» будет возможность повторить любое предложение, если другой клуб захочет приобрести Кина у «Эвертона».
В минувшем сезоне Мойзе на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах во всех турнирах.
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