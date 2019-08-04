«Барселона» объявила о переходе защитника «Бетиса» Фирпо
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо. Соглашение 22-летнего игрока с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Общая сумма сделки составила € 30 млн. В контракте футболиста также прописана сумма неустойки в случае досрочного расторжения соглашения в размере € 200 млн.
Видео доступно на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Фирпо — воспитанник «Бетиса». В сезоне-2018/19 принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, где отметился пятью забитыми мячами. В 2019 году Фирпо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы, проходивший в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня. На турнире он принял участие в матчах против команд Бельгии, Франции и Германии.
- 4 августа 2019
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:24
-
09:23
-
09:08
-
08:51
-
08:39
Партнерский контент