«Барселона» объявила о переходе защитника «Бетиса» Фирпо

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо. Соглашение 22-летнего игрока с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Общая сумма сделки составила € 30 млн. В контракте футболиста также прописана сумма неустойки в случае досрочного расторжения соглашения в размере € 200 млн.

Видео доступно на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Фирпо — воспитанник «Бетиса». В сезоне-2018/19 принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, где отметился пятью забитыми мячами. В 2019 году Фирпо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы, проходивший в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня. На турнире он принял участие в матчах против команд Бельгии, Франции и Германии.