Манджукич согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может в ближайшее время стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 33-летний хорватский футболист согласовал условия личного контракта с представителями английского клуба. Соглашение Манджукича с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано на два года с возможностью продления контракта на один сезон. Ожидается, что зарплата хорватского футболиста составит € 6 млн в год, а трансфер обойдётся манкунианцам в € 15 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Манджукича заинтересованы «Эвертон» и мюнхенская «Бавария», где Манджукич ранее выступал.
Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами.
- 4 августа 2019
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