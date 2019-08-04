«Нижний Новгород» может уволить Черышева с поста главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Нижнего Новгорода» может уволить Дмитрия Черышева с должности главного тренера за неудачный старт команды в сезоне-2019/20. В таком случае нижегородцев может возглавить Роберт Евдокимов.
В нынешней кампании «Нижний Новгород» в первых шести турах Футбольной национальной лиги набрал пять очков (одна победа, две ничьих, три поражения). Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
Черышев возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. В минувшем сезоне нижегородцы под его руководством финишировали четвёртыми в ФНЛ. В переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге команда по сумме двух игр уступила самарским «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).
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