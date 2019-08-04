Эвра: Погба не чувствует себя любимым в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о ситуации полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который хочет покинуть клуб.
«Не знаю, что ждёт Поля в будущем. Знаю, что он чувствовал себя по-настоящему любимым в «Ювентусе». В «Манчестер Юнайтед» Погба не чувствует этой любви. Мы всегда забываем, в чём заключается задача футболиста. Я говорю о том, что игрок должен хорошо выступать на поле. Поэтому убивайте его, когда он не играет хорошо, но, если он играет хорошо, сконцентрируйтесь на этом.
Когда покупаешь красивые машины и большой дом, привлекаешь ревность и зависть. В таком случае нужно играть лучше и не обращать на это внимания. Я сказал Полю: «Делай всё что хочешь, но, если это начинает влиять на твою игру, остановись. Не пытайся быть воином. Остановись», — приводит слова Эвра Daily Mail.
- 4 августа 2019
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