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«Рубин» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 19:00

«Рубин» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Рашид Абусуев и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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