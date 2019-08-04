«Рубин» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 19:00
Сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Рашид Абусуев и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 4 августа 2019
-
16:00
-
15:36
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:00
-
14:59
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53
Партнерский контент