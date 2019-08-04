«Рубин» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 19:00

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Рашид Абусуев и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».