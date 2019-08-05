Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало мероприятия запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

По итогам жеребьёвки определятся пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Список команд

Путь чемпионов

ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

«Славия» (Чехия)

«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

Путь представителей лиг

«Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» (Киев, Украина)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция)

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27-го и 28-го. Посмотреть календарь нынешнего сезона ЛЧ можно на «Чемпионате».