Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало мероприятия запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.
По итогам жеребьёвки определятся пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Список команд
Путь чемпионов
ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
«Славия» (Чехия)
«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
Путь представителей лиг
«Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» (Киев, Украина)
«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция)
«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия).
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27-го и 28-го. Посмотреть календарь нынешнего сезона ЛЧ можно на «Чемпионате».
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