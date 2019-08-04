В Нидерландах во время матча на поле выбежала курица
Сегодня, 4 августа, на стадионе «Полман» в Алмело состоялся матч 1-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» — «Херенвен». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В самом начале матча на поле стадиона выбежала белая курица, а газон был усыпан куриными яйцами. Главный арбитр встречи был вынужден из-за этого остановить встречу. Пауза в матче продлилась несколько минут, пока сотрудники арены пытались поймать курицу и убирали яйца.
Таким образом болельщики «Хераклеса» выразили протест в связи с запланированной сменой названия домашнего стадиона команды. Стадион «Полман» в ближайшее время будет носить имя клининговой компании, которая является спонсором «Хераклеса».
- 4 августа 2019
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