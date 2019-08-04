«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Зинченко, Фирмино и Салах сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч за Суперкубок Англии. Встреча пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Д. Сильва, Де Брёйне, Зане, Б. Силва, Стерлинг.
Напомним, в сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок страны. Таким образом, соперником «горожан» в матче за Супекубок Англии стала команда, занявшая 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. Также «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
- 4 августа 2019
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