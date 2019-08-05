Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:30

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Начало мероприятия запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.
По итогам жеребьёвки определятся пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы.
Список команд
Путь чемпионов
Группа 1
Сеяные
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
Несеяные
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Судува» (Литва)
«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)
«Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)
«Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)
«Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)
Группа 2
Сеяные
АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
Несеяные
«Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Лудогорец» (Болгария) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)
«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)
Основной путь
Группа 1
Сеяные
«Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)
«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)
«Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)
«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды)
Несеяные
«Торино» (Италия) / «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь)
«Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)
«Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)
«Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)
Группа 2
Сеяные
«Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)
«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
АЕК (Ларнака, Кипр) / «Гент» (Бельгия)
«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)
Несеяные
«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция)
«Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)
ЦСКА (София, Болгария) / «Заря» (Украина)
«Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)
Группа 3
Сеяные
«Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)
«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)
«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)
Несеяные
«Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Москва, Россия)
«Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) / «Страсбург» (Франция)
«Мариуполь» (Украина) / «АЗ Алкмар» (Нидерланды)
«Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней Иегуда» (Израиль).
Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные — 29-го. Посмотреть календарь нынешнего сезона ЛЕ можно на «Чемпионате».
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