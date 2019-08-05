Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:30

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Начало мероприятия запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

По итогам жеребьёвки определятся пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы.

Список команд

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)

Несеяные

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)

«Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

«Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

Группа 2

Сеяные

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

«Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

Несеяные

«Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Лудогорец» (Болгария) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)

«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)

Основной путь

Группа 1

Сеяные

«Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)

«Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)

«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды)

Несеяные

«Торино» (Италия) / «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь)

«Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)

«Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

«Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

Группа 2

Сеяные

«Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

АЕК (Ларнака, Кипр) / «Гент» (Бельгия)

«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)

Несеяные

«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция)

«Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

ЦСКА (София, Болгария) / «Заря» (Украина)

«Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

Группа 3

Сеяные

«Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)

«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия)

«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)

Несеяные

«Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Москва, Россия)

«Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

«Локомотив» (Пловдив, Болгария) / «Страсбург» (Франция)

«Мариуполь» (Украина) / «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

«Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней Иегуда» (Израиль).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные — 29-го. Посмотреть календарь нынешнего сезона ЛЕ можно на «Чемпионате».