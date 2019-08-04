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«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. На линиях помогать ему будут Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Рубин», набрав семь очков, занимает третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В случае победы казанцы погонят лидера турнира — петербургский «Зенит». ЦСКА (6) — на 7-м месте в таблице.

В минувшем сезоне ЦСКА разгромил «Рубин» в Москве со счётом 3:0, в Казани команды не выявили победителя — 1:1.

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