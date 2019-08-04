Дж. Ларссон: ещё не сталкивался с такой потрясающей поддержкой

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон высказался о поддержке болельщиков красно-белых на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).
«Фанаты продемонстрировали потрясающую поддержку, они как бы слились воедино в своей поддержке. Такое не часто увидишь в Швеции. Конечно, там есть большие клубы с большим количеством фанатов, но тем не менее всё-таки на таком уровне я ещё не сталкивался с такой потрясающей поддержкой. Поэтому я очень жду момента, когда выйду на поле и смогу ощутить её уже как игрок», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».
Ранее Ларссон выступал за «Норрчёппинг». В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.
- 4 августа 2019
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