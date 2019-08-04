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«Рубин» — ЦСКА: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Рубин» — ЦСКА: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Рубина» и ЦСКА определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Зурико, Микелтадзе, Видар.
Запасные: Волк, Коновалов, Плиев, Башкиров, Марков, Денисов, Агапов, Седов, Кипиани, Агбашев, Закиров.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 4 августа, в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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