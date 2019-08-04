Бартомеу: «Барселона» намерена выиграть все трофеи в новом сезоне

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу огласил цели команды в предстоящем сезоне.

«Перед нами стоит задача преемственности в лучшей эпохе в истории клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в новом сезоне. Поэтому мы ещё более усилили состав. Теперь он просто экстраординарный. Мы усилились де Йонгом, Гризманном, Нето и Ваге. У нас есть молодые игроки, которые очень перспективны. У нас есть Месси — лучший футболист в истории.

Также у нас есть ещё время, чтобы усилиться. Возможно, мы сообщим хорошие новости немного позже.

«Барселона» является главным спортивным брендом на планете. Мы современный клуб, но верны своей идентичности. Мы будем продвигать некоторые ценности. Мы организация, которая хочет обеспечить благополучие детей через спорт", — приводит слова Бартомеу Marca.