Гол Луценко принёс тульскому «Арсеналу» победу в матче с «Тамбовом»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-дону. Ассистировали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Единственный гол был забит на 13-й минуте. Автором гола стал нападающий тульского клуба Евгений Луценко. Голевой передачей в этом эпизоде отметился испанский защитник Виктор Альварес.

«Арсенал», набрав семь очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Тамбов» (3) — на 13-м месте в таблице.

В 5-м туре «Арсенал» дома сыграет с «Уфой» (11 августа). «Тамбову» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (10 августа).