«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» в серии пенальти

В матче Суперкубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.
В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум. Бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко свой 11-метровый удар реализовал.
Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.
- 4 августа 2019
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