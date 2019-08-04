Источник: Магуайр прошёл медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуйар прошёл медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Никола Скира в своём «твиттере».
По данным источника, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Магуйар подпишет с манкунианцами контракт до лета 2024 года. Зарплата игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год.
Ранее стало известно, что сумма трансфера составит £ 80 млн (€ 87,3 млн). Если сделка состоится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
26-летний Магуайр выступает за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
- 4 августа 2019
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