«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
«Интер» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Серию пенальти лучше исполнили игроки нерадзурри. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас Моура. Результативную передачу бразильцу отдал Эрик Ламела. Нерадзурри отыгрались на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Стефано Сенси. Ассист на свой счёт записал Себастьяно Эспозито.
Серию пенальти «Интер» выиграл со счётом 4:3. У «Тоттенхэма» свои удары не реализовали Кристиан Эриксен и Оливер Скипп. У миланского клуба пенальти не забил Георге Пушкаш, интерес к которому проявляли московские ЦСКА и «Спартак».
Международный кубок чемпионов
04 августа 2019, воскресенье. 17:05 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 : 1
3 : 4
Интер М
Милан, Италия
1:0 – Лукас Моура – 3, 1:1 – Сенси – 36
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