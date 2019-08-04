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«Сочи» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 21:30

«Сочи» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 21:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Уфа». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Уфа» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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