«Сочи» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 4 августа в 21:30

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Уфа». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Уфа» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».