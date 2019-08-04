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На игре «Рубин» — ЦСКА присутствует скаут «Манчестер Юнайтед»

На игре «Рубин» — ЦСКА присутствует скаут «Манчестер Юнайтед»
Футбол / РПЛ 0

За матчем 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА наблюдает скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, который отвечает в клубе за Восточную Европу. Об этом сообщает Sport24.

Фото доступно в «твиттере» журналиста Данилы Игнатова.

Свою работу Килибарда не стал комментировать. «Я не комментирую свою работу. Чалов? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал», — сказал скаут «красных дьяволов».

Матч «Рубин» — ЦСКА проходит в эти минуты на стадионе «Центральный» в Казани. Обслуживает встречу арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. На линиях ему помогают Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Рубин», набрав семь очков, занимает третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В случае победы казанцы догонят лидера турнира — петербургский «Зенит». ЦСКА (6) — на 7-м месте в таблице.

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