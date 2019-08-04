Зинченко с трофеем и крутая ретроформа «Ман Сити». Яркие фото Суперкубка Англии

4 августа в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в матче Суперкубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии.
Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.
В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум. Бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко свой 11-метровый удар реализовал.
Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.
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