Зинченко с трофеем и крутая ретроформа «Ман Сити». Яркие фото Суперкубка Англии

4 августа в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в матче Суперкубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии.



Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.

В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум. Бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко свой 11-метровый удар реализовал.

Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.