Уолкер: для меня было важно выиграть Суперкубок Англии

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, пен — 5:4).

«Это первый трофей, который можно было выиграть. Для меня было важно выиграть Суперкубок Англии. Надеюсь, что мы сможем повторить достижения прошлого сезона.

Я защитник, помогаю команде не пропускать голы. Рад, что смог принести пользу сегодня. Пока рано говорить о том, как мы выступим в этом сезоне. В Премьер-лиге много хороших команд, но я надеюсь, что мы станем чемпионами", — приводит слова Уолкера ВВС.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.