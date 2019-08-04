Уолкер: для меня было важно выиграть Суперкубок Англии
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, пен — 5:4).
«Это первый трофей, который можно было выиграть. Для меня было важно выиграть Суперкубок Англии. Надеюсь, что мы сможем повторить достижения прошлого сезона.
Я защитник, помогаю команде не пропускать голы. Рад, что смог принести пользу сегодня. Пока рано говорить о том, как мы выступим в этом сезоне. В Премьер-лиге много хороших команд, но я надеюсь, что мы станем чемпионами", — приводит слова Уолкера ВВС.
Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.
«Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей все английские трофеи за год
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