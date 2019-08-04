Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» — «Арсенал»: составы команд на матч Кубка Жоана Гампера

«Барселона» — «Арсенал»: составы команд на матч Кубка Жоана Гампера
Футбол / Англия 0

Тренерские штабы «Барселоны» и лондонского «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч Кубка Жоана Гампера.

«Барселона»: Нето, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, де Йонг, Ракитич, Пуч, Дембеле, Перес, Гризманн.

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлс, Чамберс, Монреаль, Уиллок, Джака, Мхитарян, Озил, Нелсон, Обамеянг.

Матч «Барселона» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 августа, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. «Арсенал» финишировал пятым в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В минувшем году в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» разгромила «Боку Хуниорс» со счётом 3:0.

Бартомеу: «Барселона» намерена выиграть все трофеи в новом сезоне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент