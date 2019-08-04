«Барселона» — «Арсенал»: составы команд на матч Кубка Жоана Гампера
Тренерские штабы «Барселоны» и лондонского «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч Кубка Жоана Гампера.
«Барселона»: Нето, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, де Йонг, Ракитич, Пуч, Дембеле, Перес, Гризманн.
"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлс, Чамберс, Монреаль, Уиллок, Джака, Мхитарян, Озил, Нелсон, Обамеянг.
Матч «Барселона» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 августа, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. «Арсенал» финишировал пятым в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
В минувшем году в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» разгромила «Боку Хуниорс» со счётом 3:0.
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- 4 августа 2019
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