Фанаты «Ливерпуля» и «Ман Сити» подрались в метро перед матчем за Суперкубок

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили массовую драку в лондонском метро, сообщает Mirror.
Потасовка началась на платформе, а затем продолжилась в вагоне. О возможных пострадавших в результате драки не сообщается. Лондонская полиция начала расследование инцидента. На данный момент никто не задержан.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Паттена.
Драка произошла перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти. «Горожане» выиграли трофей в шестой раз. Этот показатель является пятым в истории Англии. Чаще Суперкубок выигрывали «Манчестер Юнайтед» (17), «Арсенал» (14), «Ливерпуль» (10) и «Эвертон» (8).
Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.
- 4 августа 2019
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