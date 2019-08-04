Фанаты «Ливерпуля» и «Ман Сити» подрались в метро перед матчем за Суперкубок

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили массовую драку в лондонском метро, сообщает Mirror.

Потасовка началась на платформе, а затем продолжилась в вагоне. О возможных пострадавших в результате драки не сообщается. Лондонская полиция начала расследование инцидента. На данный момент никто не задержан.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Паттена.

Драка произошла перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти. «Горожане» выиграли трофей в шестой раз. Этот показатель является пятым в истории Англии. Чаще Суперкубок выигрывали «Манчестер Юнайтед» (17), «Арсенал» (14), «Ливерпуль» (10) и «Эвертон» (8).

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.