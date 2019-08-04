Гендиректор «Крыльев Советов»: вопрос об отставке Божовича даже не поднимался
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.
«Божовичу отставка не грозит. Этот вопрос даже не поднимался. Новости о его увольнении — слухи и домыслы», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В 4-м туре Российской Премьер-Лиги самарский клуб на своём поле проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2, пропустив решающий гол на 94-й минуте.
«Крылья Советов», набрав три очка, занимают 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Клуб находится в зоне переходных матчей. В 5-м туре самарцы на выезде сыграют с «Ростовом». Матч состоится 12 августа.
Гацкан: «Крылья» пытались забить «Локомотиву» ещё, но пропустили нелепый гол
- 4 августа 2019
-
22:24
-
22:17
-
22:03
-
21:51
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:49
-
20:37
-
20:36
-
20:21
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:04
-
17:57
-
17:45
Партнерский контент