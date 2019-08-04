Гендиректор «Крыльев Советов»: вопрос об отставке Божовича даже не поднимался

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.

«Божовичу отставка не грозит. Этот вопрос даже не поднимался. Новости о его увольнении — слухи и домыслы», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги самарский клуб на своём поле проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2, пропустив решающий гол на 94-й минуте.

«Крылья Советов», набрав три очка, занимают 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Клуб находится в зоне переходных матчей. В 5-м туре самарцы на выезде сыграют с «Ростовом». Матч состоится 12 августа.