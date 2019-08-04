«Динамо» может подписать в ближайшие дни форварда «Боруссии» Филиппа за € 18 млн

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп уже в ближайшие дни может стать игроком московского «Динамо», сообщает Ruhr Nachrichten.

Согласно информации источника, на 25-летнего нападающего «шмелей» помимо московского клуба также претендует «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Однако в борьбе за игрока бело-голубые опережают «орлов», так как сделали «Боруссии» более выгодное предложение — в размере € 18 млн. Соглашение по трансферу клубы могут достичь уже в ближайшие дни.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.