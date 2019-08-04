«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).



В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Открытие Арена», предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.



«Спартак» большую часть матча провёл в меньшинстве из-за удаления аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, который ногой врезался в грудь голкиперу динамовцев Антону Шунину.



«Спартак», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (5) — на 9-м месте.

В 5-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч состоится 11 августа.