Агент: думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде

Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент вряд ли подпишет новый контракт с «Локомотивом».

«У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В конце июня у хавбека истёк срок контракта с «железнодорожниками» и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча.