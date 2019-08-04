Агент: думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде
Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент вряд ли подпишет новый контракт с «Локомотивом».
«У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В конце июня у хавбека истёк срок контракта с «железнодорожниками» и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча.
Агент: Фернандеш сейчас в Москве, «Локомотив» и он хотят продлить отношения
- 4 августа 2019
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