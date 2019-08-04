Футболисты украинской команды сыграли в матче УПЛ в разных футболках

Игроки луганской «Зари» сыграли в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» в разных футболках.
На экипировке одних футболистов присутствовало название титульного спонсора клуба, а другие выступили в матче без соответствующей надписи.
Фото доступно в «фейсбуке» журналиста Кирилла Крижановского.
Сам матч завершился со счётом 1:1. После двух туров «Заря» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 очка. «Днепр-1» с аналогичным показателем в графе «набранные очки» занимает 4-е место. Лидируют со 100-процентными показателями «Шахтёр», «Динамо» и «Колос» (Ковалёвка).
Напомним, по итогам прошлого сезона «Заря» заработала право представлять Украину в Лиге Европы. Во 2-м квалификационном раунде турнира луганская команда обыграла черногорскую «Будучность» (3:1, 1:0). В следующем раунде «Заря» сыграет с софийским ЦСКА.
- 4 августа 2019
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