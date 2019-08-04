Фанаты «Барселоны» поприветствовали Гризманна на «Камп Ноу»

Болельщики «Барселоны» тепло встретили новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна, который вышел в стартовом составе в матче Кубка Гампера с «Арсеналом» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Барселоны».

Напомним, «Барселона» купила 28-летнего Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «матрасники» намерены получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и получил в клубе футболку с 17-м номером.