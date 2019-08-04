Созин: «Краснодар» теперь ставит на готовых игроков, а не на воспитанников

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о трансферной кампании «Краснодара».
«Краснодар» собрал очень серьёзных людей. Трансферная кампания у них очень широкая, новые игроки явно пришли под основной состав. Они очень хотят попасть в Лигу чемпионов, да и игроков под неё позвать проще, чем под Лигу Европы. Но, судя по вчерашней игре с «Зенитом», с португальцами им будет очень сложно.
Со всеми трансферами «Краснодара» возникает другой вопрос. Галицкий чётко говорил, что его мечта – это 11 воспитанников в стартовом составе. Но, видимо, сейчас он своё мнение поменял. Как теперь быть со школой, где играть выпускникам, на которых так рассчитывали? Академия у них очень выстроенная, практически по всем возрастам там играют лучшие ребята. Очень хотелось бы видеть ребят из этой академии на первых ролях в команде, но сейчас в клубе целых 11 легионеров! Хватит ли терпения у Игнатьева, Шапи, Уткина и других ждать ещё год, бороться за место в составе с пришедшими футболистами?
Кажется, что «Краснодар» поменял вектор развития – теперь они ставят на готовых игроков, а не на своих воспитанников. Очень хочется, чтобы и наши ребята там не пропали. Но в матче с «Зенитом» было видно, что пока россиянами только закрывают дырки по лимиту на легионеров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 4 августа 2019
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