Игрок «Читы» забил гол ударом с центра поля в матче Кубка России

Полузащитник «Читы» Владимир Марков забил гол ударом с центра поля в матче 1/64 финала Кубка России с иркутским «Зенитом» (2:0). Встреча состоялась в Иркутске на стадионе «Зенит». Обслуживал матч арбитр Артём Петренко из Новосибирска, которому ассистировали Евгений Бутан (Красноярск) и Дмитрий Засимович (Красноярск).

Марков подхватил мяч в центре поля и отважился на удар, который голкипер иркутского клуба отразить не сумел.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» 2liga.

В 1/32 финала Кубка России «Чита» на своём поле сыграет с «Лучом» из Владивостока. Встреча состоится 21 августа.

«Чита» выступает во ПФЛ — Втором дивизионе в зоне «Восток». В 1-м туре читинский клуб на своём поле обыграл ФК «Новосибирск». Один из голов в матче забил Марков.