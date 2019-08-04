Игрок «Читы» забил гол ударом с центра поля в матче Кубка России
Полузащитник «Читы» Владимир Марков забил гол ударом с центра поля в матче 1/64 финала Кубка России с иркутским «Зенитом» (2:0). Встреча состоялась в Иркутске на стадионе «Зенит». Обслуживал матч арбитр Артём Петренко из Новосибирска, которому ассистировали Евгений Бутан (Красноярск) и Дмитрий Засимович (Красноярск).
Марков подхватил мяч в центре поля и отважился на удар, который голкипер иркутского клуба отразить не сумел.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» 2liga.
В 1/32 финала Кубка России «Чита» на своём поле сыграет с «Лучом» из Владивостока. Встреча состоится 21 августа.
«Чита» выступает во ПФЛ — Втором дивизионе в зоне «Восток». В 1-м туре читинский клуб на своём поле обыграл ФК «Новосибирск». Один из голов в матче забил Марков.
- 4 августа 2019
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