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«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера
Футбол / Испания 0

В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Месут Озил. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма благодаря автоголу защитника «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Победу каталонскому клубу принёс гол Луиса Суареса на 90-й минуте. Голевой передачей отметился Серхи Роберто.

Кубок Гампера разыгрывается с 1966 года. С 1997 года турнир проводится из одного матча в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки.

В новом сезоне «Барселона» стартует в чемпионате Испании гостевым матчем с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 16 августа. «Арсенал» начнёт сезон в английской Премьер-лиге выездным матчем с «Ньюкасл Юнайтед» (11 августа).

Товарищеские матчи (клубы)
04 августа 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2 : 1
Арсенал Л
Лондон, Англия
0:1 – Обамеянг – 36, 1:1 – Мэйтленд-Найлс – 69 (автогол), 2:1 – Суарес – 90
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