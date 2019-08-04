«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Месут Озил. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма благодаря автоголу защитника «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Победу каталонскому клубу принёс гол Луиса Суареса на 90-й минуте. Голевой передачей отметился Серхи Роберто.

Кубок Гампера разыгрывается с 1966 года. С 1997 года турнир проводится из одного матча в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки.

В новом сезоне «Барселона» стартует в чемпионате Испании гостевым матчем с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 16 августа. «Арсенал» начнёт сезон в английской Премьер-лиге выездным матчем с «Ньюкасл Юнайтед» (11 августа).