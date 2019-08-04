«Не срывайтесь на близких». Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»

«Рубин» в своём «твиттере» опубликовал речь тренера команды Романа Шаронова в раздевалке после поражения в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. Мы принимаем это поражение, но мы идём дальше. Только не ищите причину. Не срывайте своё настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. Всё свободное время с ними. И мы идём дальше», — сказал Шаронов.

Видео доступно в «твиттере» «Рубина».

После четырёх туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 7 очками в активе. Ранее команда Шаронова сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) и обыграла «Динамо» (1:0) и «Ахмат» (1:0). В следующем туре казанский клуб встретится в гостях с «Краснодаром».