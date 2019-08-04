«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ и набрал первое очко в чемпионате

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» и «Уфа» сыграли вничью. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». Итоговый счёт матча — 0:0.

Хозяева чаще владели мячом (65% против 35%), однако воплотить это преимущество в хотя бы один забитый мяч они не смогли. За матч команды нанесли по пять ударов. При этом точнее были гости: в створ ворот они попали три раза, тогда как «Сочи» только раз попал в створ ворот Александра Беленова.

Для «Сочи» набранное очко стало первым в Премьер-Лиге. Команда Александра Точилина покинула последнее место в турнирной таблице, обошла «Оренбург» и поднялась на 15-е место. «Уфа» набрала четыре очка. Подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.