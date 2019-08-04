Медведев опроверг информацию о конфликте между фанатами «Зенита» и Малкомом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о конфликте на расовой почве между темнокожим вингером команды Малкомом и болельщиками клуба. Ранее издание The Sun предположило, что баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный фанатами на игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), имел саркастический подтекст.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.