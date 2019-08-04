«Чертаново» опубликовало последний гол скончавшейся футболистки
Женская команда «Чертаново» в «Инстаграме» опубликовала последний гол скончавшейся 21-летней футболистки Анастасии Березиной.
«Последний забитый мяч в жизни Анастасии Березиной. 02.06.2017. Спасибо за всё, Настя», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 21-летняя Березина умерла во сне от остановки сердца. «Чертаново» выразило глубочайшие соболезнования родным и близким футболистки. Девушка отыграла в „Чертаново“ 11 лет, пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды.
Березина неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России.
21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась во сне
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