Акинфеев: горд, что редактором учебника по футболу выбрали именно меня

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он стал редактором первого в истории России учебника по футболу.
«Любая история, связанная с детьми, – это здорово. Когда издательство вышло на меня с предложением, я откликнулся с удовольствием. Оно было неожиданным, но очень приятным. Эти учебники уже внедряются в общеобразовательную программу по всей России. Там есть выпуски, посвящённые разным спортивным дисциплинам. Я отвечал за футбол. Учебники рассчитаны на три возрастные категории: с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 9-й, и с 10-го по 11-й. Горд, что выбрали именно меня и что я стал первым футболистом, который поучаствовал в подготовке таких учебников. При этом мне было важно именно поработать над редактурой, а не просто стать лицом этого проекта.
Редактировали на сборах, после тренировок. Мне присылали листы в формате А4, а я изучал и вносил правки. Это касалось как текста, так и иллюстраций. Там изображены различные тренировочные упражнения, игровые моменты, финты. Если что-то мне казалось по-футбольному неправильным, я корректировал. Надеюсь, детям будет всё понятно и они смогут быстро усваивать эти упражнения.
Мне очень понравилось то, что получилось в итоге. Учебники «Футбол для всех» действительно вышли классными – это касается в том числе качества бумаги, на ней ведь иногда экономят. А тут всё по высшему разряду", — заявил Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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