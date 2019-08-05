Назаров посвятил дерби между «Спартаком» и «Динамо» стихотворение

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил стих состоявшемуся московскому дерби между красно-белыми и «Динамо» (0:0).

«Спартак» с «Динамо» яростно гребли.

Не замечая, что вокруг лишь мели.

Одни хотели, правда, не могли.

Другие не умели, но хотели.

Ничья пустая — высохший ручей,

Беспомощное русло без течения.

И нет эмоций, честно, от ничьей.

Восторга нет, лишь вялость огорчения.

Мне не хватало мысли и родства,

Я не увидел твёрдости и стали,

Ни капли хулиганства, баловства,

Унылый труд без капли естества.

И там, где не хватало мастерства,

Эмоции его не заменяли.

Задача у команды не проста,

Но хватит дрейфовать в болоте, братцы.

Эй, капитан, командуй, по местам.

Настало время с якоря сниматься.