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Назаров посвятил дерби между «Спартаком» и «Динамо» стихотворение

Назаров посвятил дерби между «Спартаком» и «Динамо» стихотворение
Футбол / РПЛ 0

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил стих состоявшемуся московскому дерби между красно-белыми и «Динамо» (0:0).

«Спартак» с «Динамо» яростно гребли.
Не замечая, что вокруг лишь мели.
Одни хотели, правда, не могли.
Другие не умели, но хотели.

Ничья пустая — высохший ручей,
Беспомощное русло без течения.
И нет эмоций, честно, от ничьей.
Восторга нет, лишь вялость огорчения.

Мне не хватало мысли и родства,
Я не увидел твёрдости и стали,
Ни капли хулиганства, баловства,
Унылый труд без капли естества.

И там, где не хватало мастерства,
Эмоции его не заменяли.
Задача у команды не проста,
Но хватит дрейфовать в болоте, братцы.

Эй, капитан, командуй, по местам.
Настало время с якоря сниматься.

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