Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля — как Яновский, Рахимич или Вернблум

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о смене поколений в «армейском клубе».

«Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своё существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать.

Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок", — заявил Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.