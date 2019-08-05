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Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля — как Яновский, Рахимич или Вернблум

Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля — как Яновский, Рахимич или Вернблум
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о смене поколений в «армейском клубе».

«Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своё существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать.

Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок", — заявил Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость»
Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.
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