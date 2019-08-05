Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля — как Яновский, Рахимич или Вернблум

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о смене поколений в «армейском клубе».
«Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своё существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать.
Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок", — заявил Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
- 5 августа 2019
-
10:32
-
10:31
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:37
-
09:28
-
09:26
-
09:25
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
06:38
-
05:59
-
05:44
-
04:36
-
03:24
-
02:45
-
02:15
-
01:50
-
01:27
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:36
-
00:25
- 4 августа 2019
-
23:55
-
23:50